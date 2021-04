Scippo in centro storico, ad una donna rubati i soldi dello stipendio: è stata ferita

Gela. Probabilmente, l’aveva seguita, forse sapendo che era in possesso dei soldi dello stipendio, appena ricevuti. Sarebbe stato un giovane a scippare una donna, pare una badante che lavora in città. Lo scippo si è verificato in via Rossini, nel cuore del centro storico. La donna avrebbe cercato di resistere, ma è stata aggredita e sarebbe finita a terra, riportando ferite.