Scongiurata revoca soldi Patto per il Sud, Di Paola: “L’attenzione resta comunque molto alta”

Gela. I soldi del Patto per il Sud destinati al finanziamento delle opere pubbliche previste in città non si toccano. Questo è emerso dopo il vertice di mercoledì alla Regione. L’assessore Ivan Liardi e i suoi funzionari di riferimento hanno avuto un lungo confronto con i dirigenti generali degli assessorati attività produttive e infrastrutture, che hanno escluso l’ipotesi di revoca dei fondi. “Prendo atto del gesto di responsabilità da parte del governo regionale rispetto ai 39 milioni di euro di fondi del Patto per il Sud destinati a Gela – dice il deputato regionale Nuccio Di Paola – ma l’attenzione resta comunque molto alta”. Liardi ha voluto incontrare i dirigenti palermitani dopo quanto emerso dalle parole dell’assessore Mimmo Turano, che rispondendo ad un’interrogazione dello stesso Nuccio Di Paola, ha parlato di “rimodulazione” dei finanziamenti. Una “revisione” che però non dovrebbe toccare i soldi destinati a Gela.