Scontro Aias-Comune: associazione chiede 185 mila euro per il servizio svolto

Gela. La tensione è da tempo molto alta, tanto da aver innescato uno scontro politico, con pochi precedenti. Nella querelle del servizio di trasporto disabili si inserisce la controversia giudiziaria tra l’Aias di Borgo Manfria e il Comune. Già a metà marzo, infatti, l’associazione, che per ora sembra aver fatto un passo indietro non sospendendo del tutto il servizio, ha fatto notificare in municipio un ricorso. I vertici Aias chiedono di ottenere circa 185 mila euro, oltre agli interessi, per il servizio di trasporto svolto dal giugno dello scorso anno e fino a febbraio 2021. In base al ricorso, le rette non sarebbero state pagate da Palazzo di Città e Aias si è rivolta al giudice civile del tribunale. L’udienza è fissata per fine giugno e arriva appunto in una fase di polemiche, che hanno travolto sia la parte politica che quella delle associazioni a tutela dei diversamente abili. La gara per l’affidamento del servizio non è stata ancora assegnata e Aias, che ha partecipato alle procedure bandite, è stata esclusa “per mancanza dei requisiti”.