“Scontro ci allontana da politica”, Pellegrino: “Basta personalismi rilanciamo città”

Gela. “Questa non è politica, stiamo seriamente rischiando di allontanarci da quello che dovrebbe essere l’obiettivo comune, ovvero il bene della città”. L’appello ad abbassare i toni e soprattutto ad uscire dalla dinamica degli attacchi incrociati, nel durissimo scontro in atto tra maggioranza e opposizione, arriva dal consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino. Lo scorso anno risultò il più votato in assoluto nella corsa al consiglio comunale e oggi chiede a tutti di avere maggiore lungimiranza politica. “In questa fase, forse come non mai in città, serve parlare di temi e di idee innovative per lo sviluppo – dice – gli obiettivi devono essere il lavoro, lo sviluppo di settori troppo trascurati come l’agricoltura. Vanno portati a termine tutti i progetti del “Patto per il Sud”, per dare sbocchi occupazionali. Se serve, mettiamoci tutti intorno ad un tavolo, accantonando personalismi e attacchi”. Pellegrino, che nel tempo non ha mancato di esprimere posizioni politiche volte anche al dialogo con la maggioranza e con l’amministrazione comunale, vede però una città che è ancora indietro. “Il bilancio di questa amministrazione comunale? Basta dare un’occhiata alla manutenzione della città – aggiunge – si poteva fare decisamente di più, almeno sotto il profilo della manutenzione ordinaria. Non parliamo poi del servizio idrico. La situazione è immutata rispetto a quello che già c’era dieci anni fa, nonostante il sindaco abbia a più riprese sostenuto la necessità di andare oltre l’esperienza di Caltaqua. Ad oggi, però, non vedo cambiamenti di nessun tipo”. Pellegrino ha più volte fatto capire, anche in aula, che da parte sua c’è comunque la volontà di ragionare, anche con l’amministrazione comunale e i pro-Greco, almeno per valutare soluzioni che possano imprimere un cambio di rotta alla città. Sul fronte politico, però, conferma la sua collocazione. “Personalmente, ribadisco che il gruppo nel quale mi riconosco è quello che ha come leader Pino Federico – aggiunge – stiamo dialogando per valutare una collocazione e credo che entro i primi mesi del nuovo anno potranno esserci novità. Chiaramente, il nostro punto di riferimento rimane il centrodestra”. L’esponente di “Avanti Gela” ribadisce la sua piena vicinanza all’ex deputato regionale Pino Federico e non vuole creare nessuna diffidenza interna nel gruppo consiliare, nonostante ci siano state differenze di vedute con l’altro consigliere della lista, Salvatore Scerra, che in questo periodo è a sua volta impegnato nel confronto interno con diversi esponenti del centrodestra locale.