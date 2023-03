Scontro diretto tra Gela FC e Marineo, SSD Gela in anticipo col Megara

Gela. Siamo ormai agli sgoccioli per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, con il Gela FC che domenica, al Presti, si scontrerà con l’Oratorio San Ciro e Giorgio, avanti di 3 punti, con in testa solo il sorpasso per addentrarsi nella zona salvezza. Da tenere d’occhio anche l’altro scontro diretto tra Resuttana San Lorenzo e Leonfortese, che ha appena esonerato l’allenatore Seby Catania. Nessun giocatore squalificato per mister Pensabene ma ben quattro atleti alle prese con l’influenza. Si tratta infatti di Rechichi, Mazzocchi, Longo e D’Amico. La SSD Gela affronterà sabato pomeriggio il Megara, battuto all’andata con un netto risultato di 5-1. La squadra di mister Fausciana, orfana di Italiano e di Riggio, ritrova finalmente il difensore Rosario Tuvé dopo la squalifica. In contemporanea al Gela, ci sarà anche lo scontro tra Scicli ed FCM Misterbianco, mentre si dovranno aspettare 24 ore prima delle gare di Vittoria e Atletico Catania, rispettivamente contro Pro Ragusa e Città di Canicattini.

In arrivo un tour de force per il Gela Futsal, con tre partite da giocare nel giro di una settimana. Si inizia infatti sabato pomeriggio con la trasferta contro il Barcellona Futsal, undicesimo in classifica. Mercoledì 15, la squadra di mister Fecondo ospiterà lo Scicli. A chiudere il cerchio un’altra trasferta, stavolta contro il Montalbano, settimo in classifica. Sono tutti e tre match alla portata dei biancazzurri, che però dovranno far fronte alla stanchezza. Per una squadra che sogna la Serie B, ce n’è un’altra con tanta fame che desidera la promozione in Serie C. Si tratta dell’Ecoplast Volley che, dopo la vittoria nella semifinale d’andata contro il Monreale per 3-0, dovrà vincere almeno un set nella gara di ritorno per l’accesso alla finale playoff per la Serie C.