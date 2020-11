Scontro frontale tra due auto in via Recanati

Gela. Scontro frontale tra due autovetture in via Recanati, all’altezza dell’incrocio con via Ruggero Settimo. Una Bmw ed una Fiat Panda si sonop scontrate frontalmente con la vecchia berlina che ha invaso, per motivi ancora da chiarire, la corsia opposta dopo una lunga frenata. Sul posto sono giunti i vigili urbani della sezione infortunistica ed anche una ambulanza del 118 per soccorrere i conducenti delle due auto.