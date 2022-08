Scontro in centro storico, diversi feriti: auto abbatte muretto

Gela. L’impatto è stato violentissimo, al punto da abbattere una parte del muretto di via XXIV maggio, in pieno centro storico. Una Fiat Panda ha finito la sua corsa contro il muretto. Ci sono diversi feriti. Un’altra vettura, una 500 X, è stata coinvolta nell’impatto. Lo scontro all’incrocio con via Matteotti. Sul posto, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza, per trasportare i feriti in ospedale.