Gela. Scontro tra auto in via Vasari, all’incrocio con via Apollonio di Perge. Tre vetture hanno impattato. Sono rimasti coinvolti gli occupanti di una Fiat Panda, di una Skoda e di una Peugeot. Non hanno riportato gravi ferite, anche se è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.