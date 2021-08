Scontro Pd-Greco, Di Cristina: “Chi scarica colpe sul passato non sa governare”

Gela. “Chi è abituato a sottrarsi alle proprie responsabiltà, scaricandole sugli altri e in particolare sulle passate gestioni amministrative, dimostra qui e ora di non sapere governare. E’ la storia che lo insegna”. I dem non accettano l’affondo politico, molto pesante, che ieri il sindaco Lucio Greco e l’amministrazione comunale hanno fatto partire a seguito della polemica sulle tariffe Tari. Il segretario provinciale del partito Peppe Di Cristina bolla l’esperienza Greco, praticamente come fallimentare. “Il sindaco si infuria e richiama le responsabilità delle amministrazioni passate per sottrarsi alle proprie responsabilità odierne. Insomma, se la città è una discarica a cielo aperto; se Timpazzo è diventata la discarica della Sicilia; se il governo regionale definanzia progetti; se la gestione della sanità va a rotoli; se non c’è una idea di sviluppo; se ci si comporta da sudditi rispetto ai capi bastone della politica provinciale; se si antepongono gli interessi dell’appartenenza rispetto alla città, non c’entra il sindaco ma quelli che c’erano prima di lui. La storia – dice Di Cristina – ci insegna che tutti quelli che per sottrarsi alle proprie responsabilità le scaricano sugli altri, ed in particolare sulle passate gestioni, dimostrano qui e ora di non sapere governare”. Il segretario fa una disamina piuttosto eloquente dei tanti punti deboli del sindaco, che due anni fa il Pd appoggiò ma che oggi è agli antipodi. “Quelli che hanno governato la città negli ultimi dieci anni o sono in compagnia del sindaco o si sono rifugiati a destra. Quindi, Greco cortesemente la smetta. Vuole un aiuto concreto per risolvere i problemi? Noi dall’opposizione non ci sottraiamo. Ripartiamo dalla Tari e da Timpazzo. Faccia il sindaco della città, impedisca che diventi discarica regionale. Stanno scaricando centinaia di tonnellate di rifiuti. Si stanno attrezzando – continua Di Cristina – per condannare la città con l’ampliamento della discarica e il sindaco che fa? Polemizza con il Pd, reo di volere difendere i cittadini da un ingiustificato aumento della Tari. Il sindaco ha altre incombenze, eviti di ricorrere alla bassa polemica e le assolva”.