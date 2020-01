Scontro totale su ricorso Tar, dem attaccano: “Musumeci e i suoi amici contro Gela”

Gela. Gli effetti “collaterali” del definanziamento dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud, sono ormai tutti politici. Dopo la delibera di giunta, che autorizza l’amministrazione comunale a presentare ricorso amministrativo contro il provvedimento che taglia i soldi destinati alla città, sia il commissario di DiventeràBellissima Michele Orlando che il consigliere comunale Vincenzo Cascino (che fa parte della maggioranza del sindaco Lucio Greco), hanno contestato la scelta, non ritenendola utile. In realtà, hanno fatto capire che Greco avrebbe solo dato seguito alla volontà del Pd locale, schierato a sostegno del ricorso. I dem, attraverso il capogruppo in consiglio comunale Gaetano Orlando, non si risparmiano negli attacchi al governo Musumeci, rivendicando la loro posizione e attribuendo alle “destre” la paternità unica del definanziamento. “Restiamo basiti dalle polemiche che arrivano dagli amici di Musumeci, a Gela. Nel mio partito, quando abbiamo sbagliato, abbiamo avuto la capacità e l’umiltà di chiedere scusa – dice Orlando – invece, nel movimento di Musumeci si registra solo arroganza, la stessa con la quale il governo delle destre del loro capo politico ha scippato ai gelesi 33 milioni di euro. Ringraziamo il sindaco per avere avuto la coerenza di salvaguardare gli interessi dei gelesi e siamo fiduciosi che la giustizia farà il suo corso. Il presidente Musumeci e i suoi amici devono farsene una ragione, quei soldi sono dei gelesi e devono rimanere in città”. I democratici ne fanno una questione di opportunità politica e attaccano a testa bassa il centrodestra, cittadino e regionale.