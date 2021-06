Scontro tra un’auto e uno scooter in centro storico, due feriti trasferiti in ospedale

Gela. E’ di due feriti, giovani, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle otto in via Navarra angolo via Rossini. Per cause che sono al vaglio dei vigili urbani, che stanno regolando anche il traffico ed effettuando i rilievi del sinistro, si sono scontrati uno scooter ed una utilitaria. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi in sella alla moto, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale