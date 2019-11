Scoperti altri 23 “sporcaccinoni”, la polizia multa chi abbandonava rifiuti

Gela. Ventitrè “sporcaccioni” sono stati immortalati dalle telecamere e multati dalla polizia. Per contrastare l’abbandono di rifiuti in strada, il commissariato, con l’ausilio del Gabinetto regionale della polizia scientifica di Palermo, ha installato delle telecamere, gestite in remoto dagli uffici del Commissariato che, in un lasso di tempo relativamente breve, hanno permesso ai poliziotti di riprendere e identificare i conducenti di 23 veicoli nell’atto di abbandonare abusivamente rifiuti in strada.

Diversa la tipologia dei rifiuti abbandonati, con prevalenza di quelli urbani domestici. Da auto e furgoni, i trasgressori si fermavano sul ciglio della strada, di una zona periferica della città, da dove lanciavano in strada sacchi, sacchetti, cartoni, tubi, monopattini rotti e, svuotati direttamente a terra, bidoni di rifiuti.