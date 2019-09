Lo Scordia/Gela Fc debutta con il Milazzo, il sindaco si appella a Melfa unire i club

Gela. Il Città di Scordia/Gela Fc è pronto al debutto in Eccellenza. Un battesimo di fuoco quello contro il Milazzo, che parte come favorito. Si gioca al Mattei di Macchitella, omologato in tempi record. Questa mattina nella stanza del sindaco Lucio Greco è stata presentata la nuova compagine societaria. Erano presenti tra gli altri anche i fratelli Rosario e Salvo Gallo, che hanno ceduto il Città di Scordia al gruppo Rivecchio/Cammarata/Romano ma che rimangono in società. Inutile dire che Il Città di Scordia/Gela Fc parte in ritardo. Ieri è stato tesserato il difensore centrale Domenico Messina, 20 anni, ex Biancavilla. La settimana prossima dovrebbero arrivare altri 3-4 innesti dal mercato degli svincolati. Giuseppe Cammarata è già in clima partita e svela un particolare che riguarda Maurizio Nassi. “Si, è vero, gli ho chiesto se voleva indossare la numero nove – ammette – ma questo ve lo dico per confermare che i rapporti con i ragazzi dell’altra società sono ottimi. L’apertura c’è. Per noi non è cambiato nulla”.

Rosario Gallo, patron dello Scordia, voleva defilarsi al calcio ma nel nuovo progetto ha ritrovato la voglia di investire ancora, seppur non da protagonista.

Nel corso della conferenza stampa sono stati lanciati più appelli per invitare la dirigenza dell’Amatori Gela a collaborare per creare una sinergia ancora più ambiziosa, come ribadito dallo stesso sindaco. “Ci abbiamo visto giusto quando abbiamo scelto questa società – dice il primo cittadino – ma adesso basta con le polemiche, i veleni e le divisioni. Io con Maurizio Melfa ho un buon rapporto. Anzi, lo chiamerò per chiedergli di creare una società fortissima e ancora più ambiziosa. Il calcio deve unire, non dividere. Perché non farlo?”.