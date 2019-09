Scordia/GelaFC-Milazzo 1-2, gialloneri generosi ma sfortunati

Gela. Davanti a circa 400 spettatori il Città di Scordia/Gela Fc perde con un più esperto Milazzo. Eppure la squadra di Alessio Catania, che fino a cinque giorni fa pensava solo a giocare il campionato di Seconda categoria, ha dato del filo da torcere agli uomini di Michele Cataldi, indimenticato difensore centrale della Juveterranova. Primo tempo bello e piacevole. Al 3’ Filistad trova il palo ed un grande Di Martino su punizione. La risposta dei gelesi è con Tomaino sempre su calcio da fermo.

Alla mezz’ora la gara si sblocca. Brasila vince un contrasto a centrocampo e salta avversari come birilli e deposita in rete. La gioia dura però otto minuti. Al 38’ Recupero pareggia su assist di Pantano ed al 43’ di pensa Dezai a segnare sfondando sempre dalla sinistra. Nella gara la partita si incattivisce. Ben cinque espulsi (tre nei gelesi) e otto ammonizioni. Al 76’ Vizzini reclama un calcio di rigore. Finisce 2-1 per il Milazzo e con lo Scordia in 9 contro 10.