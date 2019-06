Screening cardiologico, due giorni per prevenire le morti improvvise tra i giovani

Gela. Seimila studenti di scuole medie e superiori saranno sottoposti a screening con elettrocardiogrammi nell’ambito dell’iniziativa “Quartieri in salus” per prevenire le morti improvvise.

Gli screening gratuiti promossi dall’ASP di Caltanissetta ed effettuati dalla Onlus “Segui il tuo cuore”, si terranno il 28 e il 29 giugno presso la chiesa di San Sebastiano di don Giorgio Cilindrello. Lo screening non ha limiti di età. Lo scopo è quello di prevenire patologie cardiache che colpiscono molti ragazzi, determinandone anche una morte improvvisa.

Sono infatti sempre più frequenti i casi di morte cardiaca in soggetti giovani ed apparentemente sani, che si manifestano con semplici tachicardie, ma che il medico di base potrebbe non diagnosticare come potenzialmente pericolose.