Screening di massa per scuole, “500 tamponi al giorno”: le misure decise in prefettura

Gela. Le scuole della città non chiudono, come era già ampiamente prevedibile, ma nel secondo confronto, nell’arco di ventiquattro ore, tenutosi in prefettura, sono state predisposte le misure più urgenti. Dal 3 al 27 maggio verrà effettuato uno screening di massa su tutta la popolazione scolastica, dagli studenti fino al personale. Sono previsti cinquecento tamponi molecolari al giorno e l’Asp dovrebbe processarli, comunicando l’esito, entro settantadue ore. Inoltre, è prevista la sanificazione di tutti gli istituti e si partirà dalle superiori. Anche i bus che vengono impiegati per il trasporto degli studenti pendolari, verranno assicurate misure di prevenzione, ad iniziare dal numero massimo di occupanti. All’incontro, hanno partecipato i sindacati confederali e di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, il sindaco Lucio Greco, i vertici Asp e quelli dell’Ufficio provinciale scolastico.