“Screening scuole mal gestito e troppo caos”, Morselli: “Mancano garanzie Asp”

Gela. “La prefettura dovrebbe subito convocare i manager Asp, così da valutare quanto sta accadendo in città. Anche lo screening di massa per le scuole è decisamente male organizzato”. Il consigliere comunale Romina Morselli, nelle ultime ore, ha ricevuto diverse segnalazioni, proprio da studenti e dalle loro famiglie. “Ancora una volta assistiamo a vicende paradossali – dice – intere classi in isolamento entrano in contatto con gli altri studenti, tutti costretti ad effettuare lo screening senza alcuna separazione. La situazione sta sfuggendo di mano e tutto questo non agevola l’intera fase di contrasto alla pandemia. Credo che sicuramente le istituzioni territoriali stiano valutando quanto sta accadendo in città. Non si può andare avanti così, soprattutto per la popolazione scolastica, che in questa fase è stata tra le più colpite dal virus. Serve una gestione coerente anche dello screening, altrimenti sarà inutile”.