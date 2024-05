Scuola e sport, la festa della “Aldisio” per celebrare le buone pratiche

La festa ha suggellato il successo di un progetto che, pensato per avviare i più piccoli ad una corretta educazione motoria, ha riscosso l’apprezzamento sia da parte dei piccoli studenti che dei loro genitori: grazie a queste attività si è infatti lavorato per rendere l’alunno sempre più autonomo nella gestione del suo corpo e dello spazio circostante. I bambini hanno imparato l’uso del linguaggio del corpo, hanno riflettuto sulla sportività e sul rispetto delle regole. Una giornata divertente ed educativa, in definitiva, volta all’apprendimento delle buone pratiche”m indispensabili per una crescita sana. La festa si è conclusa con il saluto finale agli alunni delle classi uscenti.