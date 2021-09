Scuola, sindacati-amministrazione: chiuso incontro, “tavolo permanente per monitorare”

Gela. Un tavolo permanente per monitorare i lavori e gli sviluppi, non solo in termini di edilizia scolastica. Le polemiche dopo il crollo alla “Solito” non mancano, ma questa mattina le organizzazioni sindacali hanno incontrato l’amministrazione comunale (il sindaco Lucio Greco, il vice Terenziano Di Stefano e l’assessore Cristian Malluzzo). Alla fine, le categorie di settore di Cgil, Cisl e Uil, hanno ottenuto un impegno ad un monitoraggio complessivo, a salvaguardia degli operatori, delle famiglie e degli alunni.