Scuola, Valditara “Bisogna lottare contro il bullismo e la prepotenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna lottare affinchè nelle scuole ci sia la cultura del rispetto. I bulli sono figli di un padre e di una madre e il bullismo va contrastato prima nelle famiglie e poi nella scuola. Proprio in queste ore è stato inserito nelle linee guida sull’educazione civica. Ritorna il voto di condotta, perchè il voto di condotta significa assumersi delle responsabilità e il bullismo è una piaga drammatica”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ad Agorà Estate su Rai 3. “Bisogna ripensare anche al sistema delle sospensioni. La scuola deve essere punto di riferimento, non soltanto per lo studio ma anche per lo sport e le attività ricreative – ha aggiunto -. La riforma prevista del 4+2 significa dare una opportunità formativa di successo ai giovani e per le imprese essere più competitive”.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).