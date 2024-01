Scuola via Caviaga, stop all’inizio delle lezioni: aule gelide, mancano i riscaldamenti

Gela. L’8 gennaio è la data di rientro dalle vacanze natalizie per tutti gli studenti italiani. Nella nostra città però, come aveva annunciato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Giovanni Verga, i 300 alunni della scuola di via Pandino e via Caviaga non hanno potuto riprendere le lezioni a causa della mancata accensione del sistema di riscaldamento. A nulla sono servite le rassicurazioni dell’amministrazione. Una delegazione di mamme ha incontrato la preside proprio nell’istituto deserto in cui gli operai hanno confermato quando preannunciato, senza i lavori strutturali necessari la caldaia non può essere avviata in sicurezza.