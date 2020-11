Scuole chiuse, sindaco riattiva lezioni in presenza per alunni diversamente abili

“Eravamo consapevoli sin dal primo momento del fatto che per questi bambini speciali le lezioni in presenza non possono essere sostituite con facilità – spiega l’assessore all’istruzione Cristian Malluzzo – ma era necessario fermare tutto per qualche giorno per rivedere i dati, prendere cognizione dell’ef ettivo pericolo di contagio all’interno dei plessi e sanificare le classi. E’ il lavoro che abbiamo portato avanti, in sinergia, da martedì in poi, e che giovedì ci ha permesso di modificare l’ordinanza, pubblicata poi ieri mattina. Sono sicuro che, in questo modo, andremo incontro alle esigenze tanto delle famiglie quanto dei bambini, nel massimo rispetto, com’è ovvio, di tutte le norme anti-contagio”. Ieri, a chiedere il ripristino delle lezioni in presenza per i “bambini speciali” era stato il dirigente locale di Fratelli d’Italia Pierangelo Vasile.