Scuole in emergenza, non solo la “Solito”: con le piogge istituti allagati e cedimenti

Gela. Secchi e bacinelle nei corridoi e nelle aule, controsoffitti crollati e muffa e umidità in diverse aree degli istituti. Le immagini che arrivano da plessi frequentatissimi come il “Falcone e Borsellino” di Albani Roccella, il “Don Bosco” di via Fuentes o la “Enrico Mattei”, sono emblematiche di una situazione diffusa in gran parte degli istituti scolastici della città. Gli istituti devono fare i conti con i mancati interventi del Comune e spesso sono costretti ad agire per conto loro: “Abbiamo segnalato questi disagi più volte – raccontano i dirigenti – ma purtroppo non esiste alcuna programmazione”. Non c’è solo il caso della Enrico Solìto, chiusa a causa del crollo di un soffitto che, solo per una serie di fortunate coincidenze non ha provocato danni ai frequentatori dell’Istituto. Arrivano le piogge e per tutti gli istituti scolastici della città sono dolori. Ad ogni temporale aumentano le infiltrazioni e in diverse scuole sono ormai numerose le aule in cui piove all’interno regolarmente.

I secchi e le bacinelle lungo i corridoi, nei laboratori o nelle classi sono ormai diventati tristi complementi d’arredo e i danni e i disagi sono all’ordine del giorno, nonostante le numerose segnalazioni che i dirigenti hanno inoltrato al Comune.