Scuvera all’Ars, Di Stefano: “Si può collaborare per la città oltre gli steccati politici”

“Non sono un appassionato degli steccati politici né uno che si trincera dietro l’appartenenza politica – continua – in ragione di questo ed avendo come unico fine quello di fare gli interessi della nostra città, sono certo che sapremo, all’occorrenza, lavorare in sinergia ogni qual volta ce ne sarà bisogno e sapremo, ognuno per il proprio ruolo, dare risposte alla città”.