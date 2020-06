Scuvera, “giunta Greco ha fallito e Pd voleva tenere in ostaggio la città”

Per Scuvera anche il Pd non ha dimostrato attaccamento alla città, lasciando il settore ambiente, in una fase molto delicata nella gestione del servizio rifiuti. “Ancora una volta la città è vittima delle scelte del Partito Democratico, dopo aver tenuto in ostaggio il governo locale e la città per oltre un mese, alla fine ha scelto di interrompere il percorso con la giunta Greco con le dimissioni del proprio assessore. E’ un segnale bruttissimo per la città e per i gelesi – conclude – in un momento così delicato per ogni settore economico e con le vicende che la stampa ha reso note in relazione al settore dei rifiuti, ci si aspettava un comportamento responsabile da chi si è candidato a governare una città come la nostra. E’ inutile che il sindaco cerchi di attribuire i fallimenti della propria amministrazione e la incapacità di tenere in piedi la coalizione che lo ha sostenuto all’opposizione. Sono solo scuse o alchimie per cercare di nascondere l’evidenza”.