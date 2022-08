Scuvera in campo per l’Ars, FdI ha dato fiducia al coordinatore cittadino del partito

Gela. Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno in queste ore di ultimi adempimenti. Fratelli d’Italia, in ogni caso, ha dato il via libera definitivo alla candidatura all’Ars di Salvatore Scuvera, che sarà depositata. In questi ultimi mesi, c’è stata quasi una corsa interna, in una sorta di “gara” preliminare con l’ex parlamentare Ars Pino Federico, in quota DiventeràBellissima. La scelta finale è ricaduta sul coordinatore cittadino dei meloniani, che ha voluto accettare già anni fa la sfida di rilanciare il partito, che oggi è in vetta per la leadership del centrodestra locale, favorito anche dai sondaggi nazionali e da una crescita rilevante dei tesseramenti.