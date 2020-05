“Se ci sono soldi perché Turano non li restituisce?”, Di Cristina: “Ghelas non faccia politica”

Gela. Un “arcobaleno” politico che si staglia in un cielo piuttosto perturbato. Potrebbe essere una sintesi dell’attuale stato della maggioranza del sindaco Lucio Greco. L’emergenza sanitaria non ha prodotto quella convergenza solidaristica, che forse qualcuno si attendeva. Difficoltà ce ne sono e non tutti vogliono tatticamente nasconderle, anzi. A parlare in maniera piuttosto diretta è il segretario cittadino del Pd Peppe Di Cristina. Prendendo al balzo la vicenda dei 33 milioni di euro del Patto per il Sud, fa subito capire di credere poco alle rassicurazioni arrivate ieri dall’assessore regionale Udc Mimmo Turano e dai suoi referenti locali, che fanno parte della stessa maggioranza dei democratici, a sostegno del sindaco Greco. “Se i soldi ci sono, come ha spiegato Turano – dice Di Cristina – allora, potrebbe assegnare a Catania e Siracusa quelli che arriveranno dai ribassi delle gare bandite dall’assessorato alle infrastrutture, come lui stesso ha detto, mentre a Gela potrebbe riassegnare i 33 milioni di euro che ci spettano e che non si capisce perché siano stati tagliati, dato che la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 2021. Se sono così sicuri, perché non lo fanno? Basta riassegnare a Gela e Termini Imerese i soldi che erano stati stanziati dal governo regionale del Pd”. Il segretario democratico lancia subito la prima provocazione e lo fa rivolgendosi all’Udc, che da inizio anno ha detto sì a Greco, ma che fino ad oggi non ha riscosso grandi consensi tra gli alleati, soprattutto a causa della vicenda dei 33 milioni di euro del “Patto per il Sud”. I pro-Greco hanno un lungo elenco di conti politici rimasti in sospeso e lo si è compreso piuttosto bene. Negli ultimi giorni il sindaco ha dovuto dare risposte sugli incarichi legali affidati alla nipote, ma nessuno sembra aver dimenticato la tensione salita alle stelle nella vicenda Ghelas. I dem e l’amministratore della municipalizzata Francesco Trainito non si sono mai amati ed è piuttosto noto che si muovano su terreni politici non certo confinanti. L’imprenditore, criticato da una parte della maggioranza, ha fatto intendere che ci sarebbero finalità elettoralistiche, richiamando possibili interessi di gruppi come il Pd o i civici di “Una Buona Idea”. “Non mi occupo della Ghelas – spiega Di Cristina – non sono stato consultato quando si è provveduto alla nomina del manager e di certo non interverrò adesso. C’è un rapporto fiduciario tra l’amministratore e il sindaco. Ghelas dovrebbe occuparsi del verde e di rendere pulita la città. Non dovrebbe entrare in vicende politiche. Ho condiviso il fatto che il sindaco abbia dichiarato che darà sempre priorità alla coalizione. Spero che tutti l’abbiamo compreso”. Entro i prossimi mesi, sarà proprio Di Cristina a mettersi alla guida del partito provinciale.