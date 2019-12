Risse e timori di ordine pubblico, sospesa la gara Vallelunga-Gela

Gela. Che la Seconda categoria fosse un campionato di calcio tutto a sé stante lo si sapeva alla vigilia. Errori tecnici, niente assistenti di linea, campi in terra battuta, dirigenti e allenatori che all’occorrenza si trasformano in ultrà della peggiore specie. E quello che è accaduto oggi sul campo del Vallelunga ne è la dimostrazione. La partita è finita 1-1. Forse. Il dubbio rimane perché l’arbitro, a pochi minuti dalla fine ha sospeso il match per motivi di ordine pubblico. Non ci sono ovviamente comunicazioni ufficiali e le notizie sono parziali. Di certo il clima al comunale di Vallelunga era ostile. La partita era stata tesa. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo malgrado la supremazia del Gela. Nella ripresa Fausciana e Lauretta in campo al posto di Drammeh e Spadaro. Nassi subisce fallo e dal dischetto Fiore realizza l’1-1. Prima del rigore scontri in campo e prime intemperanze dei tifosi.