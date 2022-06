“Se Greco ha un’appartenenza politica lo dica”, Faraci: “Stanchi di due pesi e due misure”

“Noi continueremo ad analizzare gli atti e a fare le proposte che riteniamo opportune. Siamo convinti che le tariffe Tari non vadano votate per un obbligo. Pensiamo si possano ridurre. Quando alziamo il dito, sembra quasi che passassimo per untori. Gli altri, invece, possano fare tutto quello che vogliono, senza nessun problema. Non è più tempo dei richiami, come si faceva a scuola. Ripeto – aggiunge Faraci – ci vuole coraggio e bisogna essere chiari. Non è più ammissibile che si vada avanti con qualunquismo e superficialità in atti delicati per l’intero ente e per i cittadini. Noi siamo abituati a parlare con tutti e in maniera diretta. Su “Qualità dell’abitare” abbiamo fatto un lavoro enorme. Abbiamo lavorato per le Zes e per i progetti che toccano la città. Siamo abituati a parlare con tutti e a non scontrarci. Però, la pazienza ha un limite. A questo punto, basta andare a verificare gli indici di presenza in consiglio comunale e così si avrà un quadro sicuramente molto più fedele. I civici non sono abituati a fare riunioni segrete ma ci vediamo ogni giovedì, aprendo alla città e a tutti quelli che hanno proposte da avanzare. Anche questo è un problema oppure dovremmo vederci, in gran segreto, in qualche studio professionale per organizzare la strategia, come fanno altri?”. Dal presidente della commissione sviluppo economico, che è tra gli esponenti di riferimento del movimento civico, arrivano conclusioni che politicamente non si prestano a troppe interpretazioni. Il sindaco dovrà decidere se aprire un dialogo vero all’interno della sua maggioranza oppure se affidarsi quasi esclusivamente ai partiti (compreso Forza Italia), di fatto abdicando al progetto civico.