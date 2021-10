“Se ha dignità politica Greco si dimetta”, centrodestra: “Nave alla deriva, città tradita”

Gela. “La nave è alla deriva”. I consiglieri di centrodestra sembrano quasi mettere alle spalle l’esperienza amministrativa del sindaco Lucio Greco, che è impegnato nella ripartenza di una coalizione, che si è trovata con la giunta azzerata. I consiglieri comunali di “Avanti Gela”, Lega (il salviniano Giuseppe Spata non l’ha condiviso) e Fratelli d’Italia non usano mezzi termini e chiaramente si dicono agli antipodi rispetto all’attuale amministrazione comunale. “Due incontri fiume, a distanza di quarantotto ore, chiesti dal sindaco. Avrà di certo voluto trattare dell’emergenza edilizia scolastica, di quella dei rifiuti, di sanità o dell’emergenza dei lavori pubblici, in effetti il Comune non si fa mancare niente in tema di emergenze. E invece no, si è discusso di come far quadrare i conti, perché i conti non quadrano al sindaco politicamente inconsistente, nonostante sia stato eletto mediante un sistema che gli ha conferito una maggioranza bulgara. Non poteva non funzionare – dicono i consiglieri di centrodestra – e invece non ha proprio funzionato. Ebbene sì, la sua maggioranza è in crisi, la stessa crisi in cui entra un qualunque sistema economico per un eccesso di offerta rispetto alle reali esigenze del mercato. Da pessimo stratega e buon millantatore ha offerto troppo, ha promesso troppo rispetto a quegli equilibri istituzionali che si dovevano garantire alla città. Eletto civico, ha tradito seduta stante i suoi elettori, i suoi cittadini, con una giunta interamente partitica”. L’opposizione ritorna su quella che ritiene un’evidente incoerenza politica. “Il sindaco tradisce gli elettori ogni volta che propone assessorati per avere in consiglio comunale l’ingresso dei suoi favoriti, li tradisce – continuano – ogni volta che smentisce la ricezione di dimissioni assessoriali confermate all’indomani dal partito, li tradisce con l’inserimento in giunta di un partito che in campagna elettorale ha sostenuto un altro candidato, li tradisce quando rimane inerte alla richiesta di consegna delle deleghe assessoriali e, per tutta risposta, incassa un macroscopico “Marameo!”.