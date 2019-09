“Se non si sbloccano lavori centinaia di licenziamenti nell’indotto”, Cacici: “Si faccia presto”

Gela. I quarantotto licenziamenti decisi dai vertici della Sudelettra potrebbero essere solo un primo capitolo di una crisi occupazionale che, a breve, rischia di riaffacciarsi sull’indotto di raffineria Eni. Con la conclusione dei cantieri della nuova green refinery, che verrà ufficialmente presentata il prossimo 25 settembre, il calo di commesse sarà costante e l’hanno già spiegato i sindacati. Il ministero non ha ancora provveduto alla proroga Via per la base gas e si attende qualche novità sulla partenza dei lavori dell’impianto Btu. “Il mio appello – spiega il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici Francesco Cacici – è rivolto ad Eni, ma anche alle istituzioni interessate. Si deve fare in fretta, altrimenti saranno solo licenziamenti. A fine mese, scadono decine di contratti a termine”.