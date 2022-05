“Se parli uccido tuo fratello”, giovane picchiata e minacciata dall’ex: ha denunciato

Gela. L’indagine è in corso e un giovane, che attualmente risiede in Lombardia per ragioni di lavoro, è stato denunciato. E’ accusato di aver minacciato e aggredito l’ex fidanzata, una studentessa universitaria. Pare che la loro relazione sentimentale fosse ormai al termine, quando lo scorso febbraio lui chiese di avere un chiarimento. L’avrebbe invitata nella sua abitazione, in città. La ragazza accettò ma per lei le conseguenze sarebbero state traumatiche. Da quanto emerso dal suo racconto, reso agli inquirenti, sarebbe stata aggredita non solo dall’ex fidanzato ma anche dai genitori del ragazzo. L’ex l’avrebbe minacciata, imponendole il silenzio. Se avesse raccontato quanto accaduto, lui avrebbe ucciso il fratello.