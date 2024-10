Seconda Categoria, l’Amo Gela ospita la capolista Valguarnese

Gela. Sabato pomeriggio di sport allo stadio “Vincenzo Presti”. L’Amo Gela affronterà la capolista Valguarnese, a punteggio pieno nel girone G del campionato di Seconda Categoria. La società cara a Felice Mezzasalma, così come il Real Gela, non ha ancora perso la sua prima gara di campionato e ha totalizzato, sin qui, 4 punti in classifica. Fischio d’inizio previsto per le 15.