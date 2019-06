SECONDE ABITAZIONI, ROMA E MILANO CITTA’ PIU’ RICHIESTE

ROMA (ITALPRESS) – Milano e Roma sono le aree italiane più richieste da chi vuole investire in una seconda abitazione. Secondo un focus realizzato da Facile.it e Mutui.it, nel 2018 il 26% delle domande di mutuo seconda casa era destinato all’acquisto di un immobile in una delle due province.

Se nel 2017 era però Roma a guidare la classifica delle località più ambite dagli investitori, l’analisi – realizzata su un campione di oltre 26mila richieste di mutuo per acquisto – ha evidenziato come nel 2018 il primato sia passato a Milano. A contribuire al sorpasso è stata la capacità della città meneghina di richiamare sempre più investitori non residenti: una domanda su 3 è stata presentata da un aspirante mutuatario non milanese (33%).

