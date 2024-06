Secondo tratto lungomare, appalto affidato: si chiude uno degli iter prioritari

L’appalto è stato assegnato al Consorzio stabile Contrat, con sede a Milano. Gli uffici del settore lavori pubblici, con il dirigente Antonino Collura, hanno lavorato sotto il coordinamento dell’amministrazione che ha posto il progetto tra i principali da realizzare. Le procedure di gara sono state completate in attesa dell’affidamento definitivo. Il progetto si pone in continuità con quello del primo tratto e partirà dalla zona degli uffici della capitaneria di porto per arrivare a quella del sistema di sollevamento. Dovrebbe poi trovare collocazione pure l’attività per la riqualificazione dell’ex dogana, che però rientra in un sistema di finanziamento differente.