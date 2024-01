Secondo tratto lungomare, nuove verifiche: amministrazione stringe, “incontro con progettista”

Gela. Le prescrizioni che erano state poste sono adempiute quasi per intero. Il percorso del progetto per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, finanziato con il programma “Rigenerazione urbana”, non è ancora chiuso ma pure in questi giorni sono in atto verifiche e riunioni. Le prescrizioni e il contenuto di pareri della soprintendenza non stanno facilitando un percorso già comunque complesso. Ieri, ci sono stati approfondimenti, condotti direttamente dall’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e dai tecnici. Urge un tavolo in presenza del progettista. Dovrebbe tenersi a stretto giro. L’amministrazione comunale, con il sindaco che a sua volta sta seguendo l’evolversi della situazione, vorrebbe congedarsi avendo concluso tutto l’iter. Si è posta l’esigenza di prevedere degli accorgimenti tecnici dettati proprio dai sottoservizi e dalla soprintendenza. Anche per la tutela delle flora presente in zona sono state prescritte misure specifiche.