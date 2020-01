Seggio “Azzurri per Gela” conteso, nuovo conteggio dei voti: in ballo Cafà e Romano

Gela. La prefettura di Caltanissetta dovrà effettuare una verifica sui voti espressi in due sezioni e così ritorna tutto in gioco dopo il ricorso presentato dall’avvocato Angelo Cafà, primo dei non eletti nella lista “Azzurri per Gela”. I giudici del Tar hanno ritenuto ammissibile il ricorso presentato dal legale, per il tramite dell’avvocato Pietro Luigi Matta. Vanno ricontrollate le preferenze espresse nelle sezioni 67 e 36. Cafà è rimasto fuori dal consiglio comunale per un numero ridotto di voti, a vantaggio dell’attuale consigliere di Forza Italia Carlo Romano, che si è costituito in giudizio, chiedendo che le richieste di Cafà non venissero accolte.