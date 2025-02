Vincenzi segna al 90′ e porta il Gela a -1 dall’Athletic Palermo

Gela. Nell’ultimo assalto il Gela trova tre punti pesantissimi sul campo della Parmonval. L’incornata di Agudjak consente alla squadra di Cacciola di vincere una partita complicata, dove si è visto poco gioco e altrettante scarse occasioni da rete.

Cacciola schiera la doppia punta, per la prima volta insieme Agudiak e Savasta, con Cocimano alle loro spalle e Gigante ad agire sugli esterni con Maydana a sinistra. C’è Bossa a centrocampo, con Sessa inizialmente in panchina e Privitera squalificato. Torna titolare Valenti dopo le incertezze mostrate da Colace domenica scorsa. Gli under sono Crimaldi e Argentati.

Si gioca su un campo in terra battuta reso ancor più brutto dalla pioggia caduta nelle scorse ore. Primo tempo del Gela impalpabile. Malgrado i padroni di casa siano rimasti in dieci dopo dodici minuti (espulso Rappa), i biancazzurri non si rendono mai pericolosi. Solo qualche lancio lungo dalla trequarti e nulla più. Nella ripresa stesso copione, con i palermitani solo a spezzare il gioco ed il Gela a lanciare sperando in qualcosa in area. Occorre aspettare il 90′ per scacciare le streghe, con il gol di Vincenzi e la sconfitta dell’Athletic Palermo.

Primo tempo

7’ Conclusione di Torres, respinge con i pugni Valenti, pericolo per la porta biancazzurra.

12’ Espulso il capitano del Parmonval Rappa per gioco violento su Maydana.

20’ Colpo di testa di Savasta fuori.

25’ Giallo per Crimaldi.

32’ Colpo di testa di Martinez, para Valenti.

30’ Giallo per Savasta. Gomito alto secondo il direttore di gara.

Secondo tempo

1’ st C’è Sessa al posto di Gigante

9’ Entrano Arcidiacono e Caronia, fuori Maydana e Savasya.

20’ Giallo per Vincenzi, entrato al posto di Bossa.

39’ Giallo per Caronia. Gela che fatica a creare pericoli.

45’ GOL GELA. La sblocca Vincenzi di testa sul cross di Caronia.

51’ Finisce dopo sei minuti di recupero, il Gela sbanca il campo della Parmonval e accorcia sull’Athletic Palermo.