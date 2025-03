Segnaletica e sanzioni, alla Romagnoli un evento per gli studenti prossimi al patentino

Gela. Un importante evento dedicato all’educazione stradale si è svolto presso la Scuola Media Ettore Romagnoli di Gela, promosso dal Lions Club con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul corretto comportamento da tenere sulla strada, indipendentemente dal mezzo utilizzato, che sia ciclomotore, bicicletta o monopattino. L’iniziativa è stata rivolta in particolare agli studenti prossimi al conseguimento del patentino per i ciclomotori, fornendo loro strumenti utili per una guida sicura e responsabile. Fondamentale è stata la collaborazione con la Procivis e la Polizia Municipale, che ha illustrato ai giovani le principali norme del codice della strada, l’importanza della segnaletica e le sanzioni previste in caso di infrazioni. Durante l’incontro, gli esperti hanno sottolineato quanto sia essenziale rispettare le regole non solo per la propria sicurezza, ma anche per quella degli altri utenti della strada. Un focus particolare è stato dedicato all’uso corretto del casco, al rispetto dei limiti di velocità e all’attenzione necessaria quando si circola in città, soprattutto con mezzi sempre più diffusi come i monopattini elettrici.