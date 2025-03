Sei giardinieri a tempo determinato per i lavori di Ghelas, saranno forniti dalla Work agency

Gela. I sei giardinieri destinati a tempo determinato alla Ghelas multiservizi per i lavori sul verde pubblico a Macchitella e in piazza Setti Carraro, per un totale di 180 mila euro, saranno forniti dalla Work agency, con sede a Milano e uffici anche in città in via Venezia. L’offerta è stata vagliata sulla base di un avviso pubblico rilasciato dalla multiservizi.