Sei giardinieri alla Ghelas, definitivo l’affidamento alla “Work agency”: concluse le verifiche

La “Work agency”, a breve, pubblicherà un avviso per acquisire i curriculum di lavoratori con i requisiti necessari. Gli uffici Ghelas, su richiesta specifica di Siragusa, hanno condotto verifiche anche su eventuali cause di incompatibilità. È arrivato il via libera, dato che gli accertamenti non hanno fatto emergere elementi ostativi all’assegnazione del servizio di somministrazione. Il verde pubblico che manca di manutenzione è un punto molto delicato. La situazione generale non è affatto buona nei quartieri e Ghelas non ha personale a sufficienza per coprire interamente il perimetro urbano. Per questo motivo, il management della multiservizi ha optato per la somministrazione di operatori, seppur a tempo determinato, con l’assenso dell’amministrazione comunale.