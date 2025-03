Sei giardinieri per la Ghelas, Siragusa: “La gara per l’agenzia interinale non è ancora conclusa”

Gela. Prima servono tutte le verifiche di legge. L’amministratore della Ghelas multiservizi Guido Siragusa spiega che l’affidamento alla Work agency, per fornire sei giardinieri a tempo determinato da destinare ai lavori per il verde pubblico a Macchitella e in piazza Setti Carraro, “non è ancora definitivo”. Gli accertamenti verranno condotti nei prossimi giorni. “Saranno valutati tutti gli aspetti tecnici – sottolinea il manager della multiservizi – la gara non ha ancora un’assegnazione definitiva”. L’offerta della Work agency, società con sede legale a Milano e uffici anche in città in via Venezia, è sulla base dei numeri quella economicamente più vantaggiosa.