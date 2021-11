Sei nuovi casi Covid in città e due guariti, in totale sono 67 i contagiati

Gela. I numeri del contagio Covid, in città, rimangono stabili. Nelle ultime ventiquattro ore, sei nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono due. Asp non riscontra altri ricoveri. In totale, sono 67 i contagiati. Nel resto della provincia, invece, i nuovi casi, in isolamento domiciliare, riguardano 14 pazienti di Mussomeli, 6 di San Cataldo, 3 di Acquaviva Platani, 3 di Caltanissetta, 2 di Niscemi e 2 di Sutera.