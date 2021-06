Gela. Sei nuovi casi di positività al Covid, in città. Il dato si riferisce alle ultime 24 ore. Sono invece 6 i guariti e un paziente è stato dimesso dalla degenza ordinaria. In totale la curva complessiva dei contagiati in città è a 103. I nuovi casi in provincia sono 12 pazienti di Santa Caterina Villarmosa e 8 di Niscemi.