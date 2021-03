Quattro nuovi positivi in città, linea Covid è a 51: dieci pazienti guariti

Gela. Sono quattro i nuovi positivi in città, nelle ultime ventiquattro ore. Inizialmente, per un errore di comunicazione di Asp era stato comunicato il dato di sei. Si tratta comunque di pazienti in isolamento domiciliare. A fronte della ripresa del contagio, risultano però dieci guariti. La linea complessiva tocca i cinquantuno contagiati in città. I nuovi positivi in provincia sono 22 pazienti di Mazzarino, 13 di Caltanissetta, 3 di Niscemi e 1 di San Cataldo.