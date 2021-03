Sei nuovi positivi in città, linea Covid è a 51: dieci pazienti guariti

Gela. Sono sei i nuovi positivi in città, nelle ultime ventiquattro ore. Si tratta di pazienti in isolamento domiciliare. A fronte della ripresa del contagio, risultano però dieci guariti. La linea complessiva tocca i cinquantuno contagiati in città. I nuovi positivi in provincia sono 22 pazienti di Mazzarino, 13 di Caltanissetta, 3 di Niscemi e 1 di San Cataldo.