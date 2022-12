“Sempre avuto fiducia negli assessori”, Greco: “FI puerile, apprezzo condotta centrodestra”

“Queste forze si sono espresse – continua il sindaco – tranne Forza Italia, che in maniera irresponsabile, dopo aver avuto deleghe pesanti, ha deciso di abbandonare in un periodo difficile e delicato. Si commenta da sé. Non c’è da aggiungere altro. Ci saranno altri momenti per approfondire scelte che non ti aspetteresti da un partito di respiro nazionale. Mi sarei aspettato scelte ragionate e ponderate. Invece, alla fine, sono andati via senza spiegare le ragioni. Trovo singolare il fatto che mi si addebiti di non aver difeso l’assessore. E’ puerile. Il contrasto più forte l’ha avuto con il consigliere Di Dio, che ha lasciato Forza Italia sbattendo la porta. Ho tenuto un atteggiamento istituzionale e non sono entrato nelle dinamiche interne. Ho sempre difeso e sostenuto l’azione dell’assessore. Che un partito e un deputato facciano questa scelta lo trovo quantomeno discutibile”. Greco non è intenzionato invece a spezzare il filo politico che tre anni fa l’ha portato a stringere un’intesa con il resto della sua coalizione. “Le dimissioni chieste agli assessori – conclude – non c’entrano nulla con la fiducia verso il loro operato. Quella c’è sempre stata. Hanno fatto un ottimo lavoro e la stima è massima. Ho apprezzato che abbiamo volontariamente presentato le dimissioni, consentendomi di avviare una verifica e un confronto ampio”. Il sindaco non dà l’impressione di sentirsi politicamente con le spalle al muro e crede in una ripresa che possa consentire anzitutto di dare soluzione all’emergenza dei conti e del bilancio. La prossima settimana il perimetro politico per arrivare a fine mandato dirà qualcosa in più sull’ultima fase della sua sindacatura.