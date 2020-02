Sempre meno personale in Comune, “servirebbero almeno 590 dipendenti”: giunta vorrebbe concorsi

Gela. La ricognizione del personale andava fatta per legge, per non incorrere in situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza. Stando ai numeri, Palazzo di Città tutto rischia salvo che incorrere in sanzioni per aver sforato la dotazione organica, anzi. Il personale è ben al di sotto dei livelli. Nel provvedimento firmato dalla giunta, si fa un’analisi del personale, che al 31 dicembre dello scorso anno era fermo a 355 dipendenti in servizio, praticamente uno ogni 209 abitanti. “Anche questo parametro – si legge – denota che l’ente non è in condizioni di soprannurnerarietà o di eccedenza di personale”. In base ai calcoli forniti, in municipio dovrebbero lavorare almeno 590 dipendenti. Una soglia minima che rimane decisamente distante. Manca personale e nei mesi scorsi l’allarme è arrivato da più direzioni. Anche i componenti della commissione consiliare sviluppo economico avevano spiegato che in Comune ci sono vuoti di organico sempre più evidenti e preoccupanti. L’età media di chi lavora tra gli uffici aumenta, ma concorsi non se ne fanno. Manca un turnover, che probabilmente darebbe respiro occupazionale a giovani con formazione, nella gran parte dei casi costretti a lasciare la città o a trovare collocazioni precarie. Sui concorsi punta il sindaco Lucio Greco che l’ha ripetuto negli ultimi giorni.