“Sempre sposato battaglie Mulè”, Greco: “Passi in avanti ma mi aspettavo di più dai parlamentari”

Gela. In settimana, il professore Nuccio Mulè, da sempre impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico della città, ha scritto ai cinque candidati a sindaco, sostenendo la necessità che si riparta dall’archeologia locale. Ritiene infatti che fino ad oggi non si sia fatto tutto ciò che era invece essenziale. Il sindaco Lucio Greco tiene a spiegare di aver sempre seguito le indicazioni che sono giunte da Mulè, nel tentativo di ristabilire la priorità culturale e storica. “La lettera diffusa dal professore Nuccio Mulè mi impone di dovere chiarire quanto è stato fatto in questi anni dall’amministrazione che ho avuto l’onore di presiedere. Quando si dice in maniera generica che la politica non ha fatto nulla in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico non si fa una buona informazione perché non corrisponde a verità. Al contrario, ho totalmente sposato le battaglie condotte dal professore Mulè, le ho condivise, fatte proprie e rilanciato nei tavoli competenti. Nello specifico, lo scorso 9 gennaio, ho segnalato al direttore del Parco Archeologico di Gela e alla soprintendente l’elenco di tutti i reperti che non sono rientrati in città in questi decenni, chiedendo che possano essere restituiti al museo regionale. Sono oltre 900 – dice – le cassette piene di reperti che tra il 1999 e il 2001 sono state trasferite al Museo di Caltanissetta da parte della soprintendenza. Un numero notevole, che non è mai rientrato”. Greco ricorda le vicende legate alle strutture museali ma anche al sito di Caposoprano.