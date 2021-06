“Senologia non può essere declassata”, presidenza del consiglio scrive ad Asp

Gela. “Il reparto di senologia non può essere declassato ma è un’eccellenza da salvaguardare”. La presidenza del consiglio comunale ha ufficialmente scritto all’Asp, chiedendo che si provveda finalmente ad adeguate l’unità dipartimentale, che ad oggi lo è solo sulla carta. Manca personale e non c’è un’adeguata strumentazione. Nonostante tutto, lo specialista Giuseppe Di Martino e i volontari che lo supportano sono sempre in prima linea, in un territorio con altissime percentuali di patologie, anche tumorali. La missiva è partita dopo che i capigruppo consiliari hanno incontrato i volontari di Ados Italia. Gli accertamenti condotti dagli ispettori regionali rischiano di mettere fine ad un’esperienza sanitaria, chiesta a gran voce per anni.